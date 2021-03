Jessica Walter er død

Skuespilleren Jessica Walter, der blandt andet er kendt for rollen Lucille Bluth i 'Arrested Development, er død.

Det meddeler det amerikanske medie deadline.

Mediet skriver, at skuespilleren døde i sit hjem i New York City onsdag. I en meddelse til mediet skriver Jessica Walters datter, Brooke Bowman:

'Det er med et tungt hjerte, at jeg kan bekræfte, at vores elskede mor Jessica er gået bort. En skuespiller, der arbejdede over seks årtier, hun nød at skabe glæde for andre både på og uden for skærmen,' skriver datteren ifølge deadline.

Jessica Walter er måske mest kendt herhjemme for rollen som moren Lucille Bluth i den amerikanske komedieserie 'Arrested Development', som hun blev nomineret til en Emmy for.

Arrested Development blev taget af skærmen i 2006, men serien blev genoptaget af Netflix syv år senere.

Jessica Walter var gift to gange. Først med Ross Bowman fra 1966 til 1978, de fik datteren Brooke sammen. Senere var skuespilleren gift med skuespilleren Ron Leibman fra 1983 til hans død i 2019.