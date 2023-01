Jessie J lykkelig gravid efter spontan abort

Sangerinden har delt i et Instagram-opslag, at hun er gravid, og at hun er både glad og skrækslagen

'Jeg er så glad og skrækslagen for endelig at dele dette ...'

Sådan starter den berømte sangerinde Jessie J sit Instagram-opslag, hvor hun annoncerer, at hun er blevet gravid.

Sangerinden har her delt en video med billeder og videoer af hendes gravide mave og materiale fra forskellige scanninger.

I teksten fortæller sangerinden, der blandt andet er berømt for hittet 'Price tag', også lidt om, hvordan hun har det.

'Vær venligst blid over for mig,' skriver hun og fortsætter:

'Helt ærligt, din pige vil bare gerne græde grimt offentligt i en kattedragt og spise en chokoladeovertrukket pickle, uden der bliver stillet nogen spørgsmål'.

Det er ikke første gang, Jessie J har været gravid, og i november 2021 delte hun en trist nyhed med sine følgere.

Sangeren havde besluttet sig for at få et barn alene, fordi hun i lang tid havde drømt om at blive mor, men ved tredje scanning fik hun besked om, at barnets hjerte ikke længere slog.

'Jeg er i chok, og sorgen er overvældende. Men jeg er stærk, og jeg skal nok blive okay igen. Jeg kender mange kvinder, der oplevet denne her smerte. Jeg føler en forbindelse til dem', skrev hun i den forbindelse på Instagram.

Jessie J åbnede for få måneder op om sorgen ved at miste et barn.

Læs mere om det, her: Åbner op om tragedie: - Det gør stadig ondt