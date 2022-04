Jim Carrey trækker stikket

Den 60-årige skuespiller afslører, at han 'sandsynligvis' trækker sig tilbage fra skuespil efter sin seneste film 'Sonic the Hedgehog 2', der netop er landet i biografen

Der er dårligt nyt til Jim Carreys fans.

Stjerneskuespilleren meddeler nemlig, at han tilsyneladende er klar til at gå på pension efter svimlende 40 år i branchen.

Det afslørede den 60-årige Carrey under promoveringen af sin seneste film 'Sonic the Hedgehog 2', da han gæstede det amerikanske program Access Hollywood, oplyser Daily Mail.

Tilbagetrækningen kom på tale, da værten Kit Hoover nævnte, at sangerinden Dolly Porton gerne ville se ham i rollen som hendes musikpartner, Porter Wagoner, i en Dolly Parton-biografi.

Selvom Jim Carrey både var overrasket og fascineret over meldingen, som han ikke havde hørt om før nu, ville det alligevel ikke kunne lade sig gøre, fordi han 'gik på pension'.

Da Hoover var i tvivl om, hvorvidt skuespilleren blot lavede sjov eller ej, sagde han: 'Ja, sandsynligvis', og at han var 'ret seriøs' omkring det.

Carrey vender tilbage som Dr. Robotnik i 'Sonic the Hedgehog 2', som havde premiere 31. marts 2022. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

'Det afhænger af, hvis englene bringer en slags manuskript, der er skrevet med guldblæk, der siger til mig, at det bliver rigtig vigtigt for folk at se, så kan jeg fortsætte ad vejen, indtil da holder jeg pause,' lød det fra Jim Carrey, der især er kendt fra komediefilm som 'The Mask' og 'Ace Ventura'.

'Jeg føler - og det er noget, du måske aldrig nogensinde kommer til at høre en anden berømthed sige - at jeg har nok. Jeg har gjort nok. Jeg er nok,' sagde han og tilføjede, at han i stedet udkommer med en ny hjemmeside i april, der skal hedde Magic Hour.

'Jeg vil præsentere noget skørt kunst, der er en blanding af maleri og ord, der dykker ned i mine eksistentielle overvejelser,' fortalte Carrey.

Selvom skuespilleren ikke har flere planlagte film i støbeskeen, vender han tilbage på skærmen i juni i et nyt Netflix-program til ære for Bob Saget, der tidligere på året blev fundet død på et hotel i en alder af 65 år.

'Bob var bare en absolut perle af et menneske. Han var kærlig, han var sjov, han var syg. Hans sans for humor var dårlig', sagde Carrey om sin gode ven.

