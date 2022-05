Joanna Barnes er død.

Skuespilleren, der blev 87 år, døde efter længere tids sygdom, da hun fredag sov stille ind i sit hjem i Californien. Det skriver Deadline, der har fået nyheden bekræftet af hendes ven Sally Jackson.

Barnes har optrådt i en lang række film og tv-serier, siden hun fik sin debut som skuespiller i 1956. Blandt andet spillede hun rollen som Jane Parker i 1959-udgaven af 'Tarzan, urskovens konge' og overfor Kirk Douglas og John Wayne i 'The War Wagon' - med den danske titel 'Panser-diligencen' i 1967.

Hun har desuden medvirket i begge udgaver af 'The Parent Trap', der fik den danske titel 'Forældrefælden'.

I den oprindelige udgave fra 1961 spillede hun golddiggeren Vicky Robertson, ligesom hun også fik en rolle, da filmen blev genindspillet i 1998 med Lindsay Lohan i hovedrollen. Her kunne Joanna Barnes i stedet opleves som golddiggerens mor, Vicki Blake.

Hendes cv tæller desuden også tv-serier som 'Sams bar', 'Hun så et mord' og 'McCloud'.

Ifølge filmdatabasen IMDB var hendes sidste rolle i 2000, hvor hun medvirkede i tv-serien 'Then Came You'.

Joanna Barnes var gift tre gange. Hendes to første ægteskaber med henholdsvis Richard Herndon og Lawrence Dobkin endte i skilsmisser, inden hun i 1980 blev gift med arkitekten Jack Warner. De to holdt sammen, indtil han i 2012 gik bort.

Hun efterlader sig to søstre samt Jacks tre børn.