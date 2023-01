Joe Exotic endelig skilt

Ni måneder efter han tiggede sin ægtemand om at skrive under på skilsmissepapirerne, er Joe Exotic officielt skilt

'Dillon, vær nu bare sød at skrive under og forsvind,'

Sådan skrev Joe Exotic, der er kendt fra dokumentarserien 'Tiger King', på Twitter i april måned, da han havde anmodet om skilsmisse fra sin ægtemand Dillon Passage og derfor ville have ham til at skrive under på skilsmissepapirerne.

Og nu, ni måneder senere, er de endelig blevet skilt. Det skriver TMZ på baggrund af retsdokumenterne.

Det kom ikke ud af det blå, at Joe Exotic anmodede om skilsmisse sidste år.

I omkring et år havde der været kold luft mellem dem i ægteskabet, efter Dillon Passage i marts 2021 ringede til Joe Exotic i fængslet for at fortælle ham, at han gerne ville ud af forholdet.

Joe Exotic og Dillon Passage. Foto: Madness Production Stills

Det er dog ikke, fordi Joe Exotic er blevet skræmt væk af tanken om kærlighed og ægteskab.

Få dage efter han havde annonceret, at han ville skilles, fortalte han også om sin nye kærlighed.

Han havde nemlig fundet kærligheden på ny i en mand, som han havde mødt i fængslet, berettede TMZ, som havde fået nyheden bekræftet af Joe Exotics advokat, der også fortalte, at det forelskede par har planer om at gifte sig.

De to var dog ikke sammen længe, og nu er han ifølge New York Post igen sammen med sin eks-kæreste Seth Posey.

Ifølge The Sun har Joe Excotic været gift fem gange.

