Joe Exotic skal i retten igen

Et nyt retsmøde skal afgøre, om Joseph 'Joe Exotic' Maldonado-Passage skal have nedsat sin straf

I snart to år har tiger-entusiasten Joe Exotic siddet bag tremmer i Fort Worth i Texas, efter han i januar 2020 blev idømt 22 års fængsel for at forsøge at få en lejemorder til at tage livet af sin ærkerival, Carole Baskin.

Nu skal den 58-årige tv-kendis' sag for retten igen.

En føderal domstol afgjorde i juli, at Exotic kan få reduceret sin straf, da de mener, at der er blevet begået flere fejl i den oprindelige strafudmåling. Nu er der sat dato for en ny høring.

Ifølge ABC News, skal sagen for 28. januar, og Joe Exotic vil selv være til stedet i retssalen. Han har søgt om, og fået tilladelse til, at blive transporteret til Oklahoma for at overvære retsmødet.

Udsigten er, at han kan få sin straf reduceret til 17 års fængsel.

Joe Exotic håber stadig på at blive en fri mand. Foto: Netflix

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, er Joe Exotic ramt af kræft. Det var ham selv, der i november delte den nedslående nyhed på Instagram.

'Det er med et trist ansigt, at jeg er nødt til at fortælle jer, at lægerne kaldte mig ind i dag for at give mig nyheden om, at min biopsi fra prostataen viste, at jeg har aggressiv kræft', skrev han og fortalte, at der ventede ham flere undersøgelser.

'Lige nu har jeg ikke brug for at få medlidenhed, og jeg er sikker på, at Carole har sin egen fest nu', skrev han med henvisning til sin mangeårige rival Carole Baskin, som han er dømt for at planlægge at dræbe.

Joe Exotic har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen og kæmpet for at blive løsladt. Han har søgt både Donald Trump og Joe Biden om benådning - uden held.

