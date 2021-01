Joe Exotic tilsviner Trump

Tiger King-stjernen, Joe Exotic, der netop nu sidder fængslet efter en dom på 22 års fængsel for konspiration til mordforsøg på sin konkurrent Carole Baskin, er dybt skuffet over, at han ikke blev benådet af Donald Trump på hans sidste dag som præsident.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og The US Sun

Foto: AP

Joe Exotic fik luft for sin skuffelse og vrede med et opslag på Instagram, hvor han skriver følgende:

'Jeg var for meget bøsse til at fortjene en benådning fra Trump. Og jeg betød kun noget for Don Jr. (Trumps søn red.), da han havde brug for at lave en kommentar om mig for at puste liv i sine sociale medier.'

Senere tilføjede Joe Exotic følgende om Trump på Twitter: 'Hold da op, hvor var vi allesammen dumme, da vi troede, at han faktisk stod for retfærdighed? Men alle hans korrupte venner kom i første række.'

Joe Exotics juridiske hold, 'Team Tiger', var så overbevist om en benådning til Joe Exotic, at de helt ned i små detaljer havde planlagt hans første par dage i frihed. Det kan du læse om herunder.

Team Tiger var naturligvis lige så skuffet som Joe Exotic og skriver følgende på Instagram:

'140 millioner fans af Joe Exotic havde svært ved at komme ud af sengen her til morgen. Vi er lige så skuffede over, at præsidenten ikke benådede Joe, som vi i går var sikre på, at han ville gøre det. Det er kun på grund af jer 140 millioner fans, at en benådning overhovedet var en mulighed.'