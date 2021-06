John McAfee er død i fængslet

John McAfee, som grundlagde McAfee antivirus, er fundet død i sin celle i et fængsel i Barcelona i Spanien.

Det skriver flere spanske medier, heriblandt El País og El Mundo, med henvisning til det spanske justitsministerium.

Han blev angiveligt fundet død i sin celle onsdag eftermiddag, skriver avisen med henvisning til kilder i politiet. Der skal angiveligt være tale om selvmord.

McAfee, som var 75 år gammel, afventede en udlevering til USA efter at være blevet anholdt i forbindelse med en sag om skattesvindel. Han blev anholdt 3. oktober 2020 i en lufthavn i Barcelona på anmodning af USA, da han var på vej til Tyrkiet.

Siden er sagen om udleveringen til USA blevet behandlet, og onsdag morgen blev den bekræftet. Samme eftermiddag afgik John McAfee altså ved døden i sin celle. Der blev forsøgt genoplivning af fængselspersonalet, men dette var uden held.

John McAfee skulle angiveligt have skjult en høj indkomst for skattemyndighederne i USA mellem 2016 og 2018. Der skulle være tale om en skattegæld på mere end flere millioner dollars, og han stod til at få en straf på op til 30 års fængsel.

Selv fortalte John McAfee dog under udleveringshøringen, at han havde betalt 'millioner af dollars i skat', samt at han var offer for politisk forfølgelse fra USA's side. Det sidste fandt dommeren dog ikke retvisende.

John McAfee var blandt de første, der opfandt antivirus, og han tjente derfor styrtende med penge på sit program, som i 2011 blev solgt til Intel.