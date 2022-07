Johnny Depp tatoveret i Norge

Det er nok ikke for meget at sige, at tre nordmænd har fået en oplevelse for livet.

For Aleksander, Jonathan og Tomas fra Attitude Tattoo Studio i Oslo fik lov til at tatovere 'Pirates of the Caribbean'-stjernen Johnny Depp, da han besøgte Norge for lidt over en uge siden sammen med sin gode ven, Jeff Beck.

Det skriver VG, der har billeder og video af Johnny Depps nye tatovering i de norske omgivelser.

Og det er ikke hvilken som helst tatovering, som verdensstjernen har fået lavet. Der er nemlig en knækket pil, som efter sigende symboliserer nyt håb. Tatoveringen er placeret på undersiden af Depps håndled.

- De kunstnere, der gjorde det, var super glade for at få muligheden for at tatovere en fandens legende, lyder ordene fra Aleksander Stubberud Aas til det norske medie.

- Men man sidder der og snakker, man tænker ikke så meget over, at det er fandme Johnny Depp. Han var en meget tilbagelænet type, der var ingen stress, og alt fungerede.

Johnny Depp og Jeff Beck har blandt andet givet koncert i Danmark og Norge. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mystisk telefonopkald

Det var lidt efter klokken 14 onsdag i sidste uge, at der kom et mystisk telefonopkald fra Grand Hotel til Attitude Tattoo Studio, der er Norges største tatoveringsstudie.

Der var tale om en person, der boede på hotellet, som ønskede at få en tatovering.

Tatovørernes tanker faldt hurtigt på to navne - nemlig Johnny Depp og 50 Cent, der begge var i den norske hovedstad i de dage.

- Sådan nogle opkald får vi fra tid til anden. Det er sket før, og vi har haft nogle andre superstjerner i studiet, fortæller studiets daglige leder, Marius Kristiansen.

Det viste sig senere at være Johnny Depp, og så var det ellers bare med at komme af sted mod Grand Hotel, der er et af de mest eksklusive hoteller i Norge.

Johnny Depp giver tirsdag aften koncert i Amager Bio med Jeff Beck, og det har fået en stor gruppe fans til at stimle sammen foran indgangen i håbet om at møde hollywood-stjernen

