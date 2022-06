Johnny Depp vinder retssag mod Amber Heard

Juryen nåede tidligere tirsdag til enighed, og derfor er der nu afsagt dom i sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard.

Den faldt ud til Johnny Depps fordel.

Den syv personer store jury vurderede, at Amber Heards udsagn i Washington Post-artiklen mod Johnny Depp var både falske, æreskrænkende med hensigt til at yde skade.

Juryen har givet Johnny Depp en erstatning på 15 millioner dollars - 104 millioner kroner - for de æreskrænkende udsagn.

10 millioner dollars er erstatning for tabt indtjening og lignende, mens den sidste tredjedel er en ekstra straf til Heard. I Virginia kan man dog maksimalt straffes med 350.000 dollars - 2,4 millioner kroner - hvorfor de fem millioner dollars er nedsat til det.

Samtidig har juryen afvist en lang række af Amber Heards modpåstande og krav om erstatning. Kun i ét punkt har juryen givet Amber Heard medhold og fastlået, at Johnny Depp skal betale 2 millioner dollars - 13,9 millioner kroner - i erstatning til hende.

Den del, hun vandt, var i forhold til kommentarer, som Johnny Depps advokat Adam Waldman tidligere har givet til Daily Mail omkring sagen. Her kaldte han Amber Heards påstande om hustruvold for 'a hoax' - altså et svindelnummer - og det krænkede hendes ære.

Med andre ord skal Amber Heard i sidste ende betale 8,35 millioner dollars - 58 millioner kroner - til sin eksmand.

Amber Heard: Jeg er knust

Kort efter dommen sendte Amber Heard en udtalelse til flere medier.

'Jeg har ingen ord for den skuffelse, jeg føler i dag. Jeg er knust over, at bjerge af beviser stadig ikke var nok til at gå op imod den uforholdsmæssigt store magt og indflydelse, som min eksmand har,' lyder det fra hende.

'Jeg er endnu mere skuffet over, hvilken betydning denne dom får folk andre kvinder. Det er et tilbageslag. Det sætter uret tilbage til en tid, hvor en kvinde kunne blive udskammet og ydmyget offentligt, når hun udtalte sig. Det er et tilbageslag for tanken om, at vold mod kvinder skal tages alvorligt.'

Hun mener, at Johnny Depps advokater har fået juryen til at ignorere ytringsfriheden og de beviser, der fik hende til at vinde sagen i England.

'Jeg er ked af, at jeg tabte denne sag. Men jeg er mere ked af, at jeg tilsyneladende har mistet de rettigheder, jeg troede, jeg havde som amerikaner - at jeg har lov til at tale åbent og frit,' slutter hun.

Depp: Jeg har fået mit liv tilbage

Også Johnny Depp var hurtig til at reagere. I en udtalelse siger han, at hans liv og livet for alle dem tæt på ham på et øjeblik ændrede sig for seks år siden.

'Falske, meget alvorlige og kriminelle beskyldninger blev kastet mod mig i medierne, hvilket udløste en uendelig bølge af hadefulde ytringer, selvom jeg aldrig var blevet sigtet for noget. Det rejste jorden rundt to gange på et nanosekund og havde en seismisk påvirkning på mit liv og min karriere,' skriver han og fortsætter:

'Og seks år senere har juryen givet mig livet tilbage.'

Han slår fast, at det krævede grundige overvejelser, før han valgte at forfølge sagen, der for ham har været for at få sandheden frem - uanset hvad udfaldet ville blive. Han er blevet overvældet over den mængde kærlighed og støtte, han på det seneste har oplevet.

'Jeg håber, at min kamp for sandheden vil hjælpe andre, mænd og kvinder, der er i samme situation, og at dem, der støtter dem, aldrig giver op. Jeg håber også, at vi kan vende tilbage til, at man er uskyldig, indtil man er dømt - både i retten og i medierne,' skriver han også.