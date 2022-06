Johnny Mæt: Åd og drak for 435.000 kroner

Johnny Depp har vundet millioner fra ekskonen Amber Heard i den spektakulære retssag. Men hvorfor er han endt med sejren? Det giver to advokater deres bud på, og det har noget med køn at gøre ifølge eksperterne

Skal der være fest, så lad der være fest, og således bookede Johnny Depp søndag Birminghams største indiske restaurant, Varanasi, hvor selskabet spiste og drak for 435.000 kroner på tre timer.

Det fortæller restaurantchef Mohammed Hussain til TMZ.

Ifølge restaurantens hjemmeside er der normalt plads til 350 personer, men Depp lejede hele herligheden og inviterede til karry-bonanza for omkring 22 personer.

- Vi fik en opkald fra sikkerhedspersonalet omkring klokken 15 i går (søndag, red.) om, at de gerne ville komme forbi og kigge på restauranten og sikre, at den var den rigtige at besøge, fortæller Mohammed Hussain til det britiske medie Metro.

Sikkerhedspersonalet elskede, hvad de så, bookede hele restauranten og ankom med Johnny Depp klokken 19.30.

- Han var en meget ydmyg fyr, som brugte meget tid sammen med os. Han talte til hver enkelt person, og han krammede alle, fortæller Mohammed Hussain.

Ifølge restaurantchefen fik selskabet serveret blandt andet pappadums, chutney, shishkebab, chicken tikka og grøntsags-samosa til forret, mens hovedretten bestod af chicken tikka masala, lamb-curry, vegetar tikka masala, king prawn bhuna samt ris og brød. Til dessert var der panna cotta og vanilje-cheesecake.

En mæt Depp forlader Varanasi:

Og det smagte angiveligt så godt, at Johnny Depp forlod restauranten rund og glad og med en fyldt doggybag.

- De brugte mange penge, og det er et stort sted at leje, men de kiggede aldrig på regningen. Han gav mange drikkepenge, siger Mohammed Hussain.

Johnny Depp har netop været igennem en opslidende retssag mod sin ekskone Amber Heard. Den blev afgjort 1. juni - læs mere her.

Han gav mandag aften koncert i Birmingham sammen med Jeff Beck, der også var med på Varanasi.

Beck og Depp på indisk restaurant:

