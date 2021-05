Joker med Botox: Derfor er jeg altid så glad

Den 75-årige country-legende Dolly Parton har aldrig holdt det hemmeligt, at hun har fået foretaget flere kosmetiske indgreb, og i et spøgefuldt øjeblik satte stjernen for nylig ord på sine mange Botox-indsprøjtninger.

Det skete ifølge The Mirror under det velgørende arrangement #WOW: Whole Health Includes Mental Health, som Dolly Parton optrådte ved.

Her fremførte Parton en akustisk version af nummeret 'Light of a Clear Blue Morning', og i sin tale til publikum kom det jokende fra stjernen:

- Jeg får tit at vide, at jeg ser så glad ud, men for at være ærlig - det er bare Botox. Ikke det hele, men noget af det.

Arrangementets formål var at sætte fokus på udfordringerne med stigmatisering af mennesker, der har dårligt mentalt helbred, og det havde Dolly Parton også noget at sige om.

- Vi oplever alle sammen øjeblikke med angst eller depression fra tid til anden. Jeg tror på, at det er den måde, vi tackler de øjeblikke på, der definerer os, sagde hun.

