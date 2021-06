Journalist onanerede under zoom-møde: Nu er han tilbage

Den profilerede journalist på CNN, Jeffrey Toobin, onanerede under et zoom-møde med kollegaerne, og måtte efterfølgende tage orlov. Nu er han tilbage på job og har i den forbindelse prøvet at forklare sig

I oktober sidste år blev Jeffrey Toobin opdaget i at onanere under et zoom-møde med sine kollegaer på CNN.

Siden har han været på orlov fra sit arbejde som journalist, men nu er han tilbage.

Det fortæller han i netop CNN.

Fejlbarlig

I programmet 'CNN Newsroom' bliver han interviewet af programmets vært, Alisyn Camerota, som stiller det spørgsmål, mange nok har undret sig over; 'hvad fanden tænkte du på?'.

Han forklarer, at han er et 'fejlbarligt menneske', og at hans handlinger var 'idiotiske og uforsvarlige'.

- Jeg troede ikke, at andre kunne se mig, fortæller han og indrømmer, at det ikke er nogen undskyldning for at gøre, som han gjorde.

Han retter en undskyldning til sin kone og sin familie, til de personer, der var til stede i zoom-opkaldet, og til sine kollegaer.

- Og jeg undskylder over for de mennesker, der læser mit arbejde og ser mig på CNN, som troede, jeg var et bedre menneske end det her. Og så har jeg meget at bygge op igen, men jeg føler mig privilegeret og heldig, fordi jeg kan få lov til at prøve at gøre det, siger han.

Et bedre menneske

De måneder, Toobin har været væk fra jobbet, beskriver han som 'forfærdelige måneder', hvor han har arbejdet på at blive et 'bedre menneske'.

Han har desuden været i terapi og lavet frivilligt arbejde.

- Jeg prøver at blive en person, folk kan stole på igen, siger han.

Nu er Jeffrey Toobin tilbage på sit arbejde på CNN og får mulighed for at prøve at opbygge sin troværdighed igen. Da hændelsen fandt sted, arbejdede han også på et andet medie ved navn The New Yorker, men de har siden fyret ham på grund af hændelsen efter en intern undersøgelse.