Jubler: 'Drømme går virkelig i opfyldelse'

Efter et fem år langt forhold faldt den 45-årige amerikanske countrystjerne Blake Shelton tilbage i oktober endelig på knæ foran sin 51-årige kæreste, sangerinden Gwen Stefani.

Her fik hun en prangende forlovelsesring, der var hele 500.000 dollars værd - svarende til lidt over tre millioner danske kroner.

Nu er parret blevet gift.

Det skete lørdag 3. juli, hvilket sangerinden selv afslører på sin Instagram-profil.

'Den 3. juli 2021. Drømme går virkelig i opfyldelse. Blake Shelton, jeg elsker dig', skriver hun.

Her deler hun også en række billeder fra den store dag, hvor hun blandt andet viser, at hun havde to forskellige kjoler på i løbet af dagen.

'Du har brug for en festkjole, når du skal giftes med Blake Shelton', skriver hun til et billede, hvor hun er iført en kort brudekjole fra Vera Wang.

Selvlavet kirke

Stjerneparret blev gift i Oklahoma ved en privat ceremoni på Blake Sheltons ranch, hvor brudeparrets familier også var til stede.

Specielt til anledningen havde gommen bygget en mindre kirke, hvor parret gav hinanden deres ja. Det skriver mediet Page Six.

Gwen Stefani og Blake Shelton mødte hinanden som kolleger i det amerikanske tv-talent-show 'The Voice', hvor de begge var dommere.

I 2015 blev det afsløret, at de var begyndt at date hinanden. Men der skulle altså gå hele seks år, før de kunne kalde sig mand og kone.

Det kendte musikerpar har også lavet musik sammen, heriblandt duetten 'Nobody But You', der vandt en pris som bedste video under CMT Music Award sidste år.