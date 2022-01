Jubler: Er blevet forældre

Smilene er store hjemme hos skuespiller og model Priyanka Chopra og hendes mand, popsangeren Nick Jonas, der byder deres første barn velkommen til verden.

Det skriver People.

'Vi er ovenud glade for at kunne bekræfte, at vi har budt velkommen til en baby. Vi beder respektfuldt om fred i denne særlige tid, da vi gerne vil fokusere på vores familie,' meddelte Chopra og Jonas i en fællesbesked på deres Instagram-profiler fredag.

Det glade par har dog endnu ikke tilkendegivet barnets køn eller navn.

Skuespilleren, 39, og Jonas Brothers-musikeren, 29, blev gift i 2018 ved to glamourøse ceremonier i Indien foran 225 gæster.

Brylluppet varede over fem dage, da det lykkelige par valgte at holde både en kristen- og en hinduceremoni for at ære hver deres kultur, som de blandede under begge fester.

Da Priyanka efterfølgende fik spørgsmålet om, hvornår det nygifte par planlagde at få børn sammen, udtalte hun til People, at de tog en dag ad gangen, men at det bestemt var deres ønske at blive forældre sammen.

'Vi vil helt sikkert gerne have børn, og når tiden er inde, vil det ske,' sagde hun og tilføjede:

'Men om 10 år vil jeg bestemt gerne have børn. Det vil sige, det kommer til at ske inden for de næste 10 år og forhåbentlig tidligere end det. Jeg er meget glad for børn'.