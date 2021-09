Jubler: Jeg er gravid

Skuespilleren Jennifer Lawrence (31), der blandt andet er kendt for 'Hunger Games', venter sit første barn med sin mand, Cooke Maroney (37), der til daglig er direktør i et kunstgalleri.

Det bekræfter skuespillerens management over for People.

Lawrence og Maroney blev kærester i juni 2018, og i februar året efter blev de så forlovet.

I oktober 2019 sagde de så ja til hinanden ved et storstilet bryllup på i Rhode Island, hvor flere af deres celebre venner som sangerinden Adele, komikeren Amy Schumer og realitystjernen Kris Jenner deltog.

Her ses Lawrence og Maroney sammen i New York i maj. Foto: Mega/Getty Images

Lawrence har tidligere ikke lagt skjul på, at hun er meget forelsket i sin mand, og at han er den helt rigtige for hende.

- Han er det bedste menneske, jeg nogensinde har mødt, har hun tidligere fortalt om sin mand i podcasten 'Naked With Catt Sadler'.

- Jeg vidste ret hurtigt, at det var ham, der var den eneste ene, og jeg ved godt, det lyder rigtig dumt, men... han er bare den bedste person, jeg nogensinde har kendt, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu bliver en Maroney, sagde hun videre forud for brylluppet.

Hvornår Jennifer har termin, og hvornår familien går fra to til tre, er endnu ikke blevet offentliggjort.