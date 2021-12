Jubler: - Jeg er kræftfri

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Den amerikanske komiker Kathy Griffin har en helt særlig grund til at smile for tiden.

Under sit besøg hos tv-værten Jimmy Kimmel kunne hun tirsdag fortælle, at hun er blevet erklæret kræftfri.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Page six og Mirror.

- Jeg er kræftfri!, udbryder den 61-årige komiker med hænderne i vejret, mens publikum jubler.

Tilbage i august meddelte Kathy Griffin på sin twitter, at hun var ramt af lungekræft. Men lægerne var dog optimistiske, hvorfor hun var fortrøstningsfuld omkring sine chance for at overleve.

Sjov bivirkning

Efterfølgende gennemgik Griffin en operation, der skulle fjerne tumoren i hendes venstre lunge, og heldigvis var resultatet godt.

Ifølge komikeren er den eneste bivirkning indtil videre, at hendes stemme er blevet nogle oktaver lysere, efter hendes stemmebånd blev påvirket under operationen.

- Så nu er jeg en blanding mellem Minnie Mouse og Marilyn Monroe. Den vil hele igen, men jeg nyder det faktisk lidt, fortæller Kathy Griffin om sin lyse stemme.

Det er ikke første gang, at kræftsygdommen kommer tæt på Kathy Griffin. I 2014 mistede hun nemlig sin bror til kræft, og senere i 2017 også sin søster. Dengang hendes søster fik konstateret kræft, valgte Kathy Griffin at barbere sig fuldstændig skaldet i sympati.