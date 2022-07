Jubler: - Jeg har taget meget på

Kristin Cavallari er lykkelig over for, at hun har taget en del ekstra kilo på i den seneste tid

Realitystjernen Kristin Cavallari har fået ekstra vægt på kroppen i den seneste periode, og det har gjort hende glad.

Det fortæller hun i et interview med US Weekly.

- Jeg har taget meget på i vægt i løbet af de seneste år - men på en god måde, siger hun til mediet og fortæller, at hun faktisk ikke ved, hvor meget der er tale om.

- Jeg vejer mig ikke. Jeg kan bare mærke, hvordan mit tøj passer mig.

Kristin Cavallari medvirkede som 18-årig i realityshowet 'Laguna Beach: The Real Orange County', men det var i reality-hiserien 'The HIlls', hun for alvor brød igennem på tv-scenen.

Her var hun hovedperson i de sidste to sæsoner og fik efterfølgende sin egen tv-serie.

Og når hun ser tilbage på billeder og klip fra fortiden, er hun chokeret over, hvor tynd hun var, lyder det fra hende.

- Dengang vidste jeg slet ikke, hvor tynd jeg var. Jeg er glad for, at jeg har taget på, siger hun og slår fast, at hun bare har det rigtig godt med sin krop i øjeblikket.

35-årige Cavallari blev i 2020 skilt fra NFL-stjernen Jay Cutler, 39. De to havde ellers været gift siden 2013 og har sammen børnene Camden, Saylor og Jaxon.