Jubler: Jeg skal være far

Post Malone og hans ukendte kæreste skal være forældre for første gang

Fremtiden ser særdeles spændende ud for Post Malone.

Ikke alene ventes han at barsle med et nyt album i næste måned. Den 26-årige musiker skal også være far.

- Jeg er spændt på det næste kapitel i mit liv. Jeg har aldrig været så glad, som jeg er nu. Lige så længe jeg kan huske, har jeg været ked af det. Nu er det på tide at passe på min krop og min familie og venner og til at sprede så meget kærlighed, som vi kan hver dag, siger rapperen i et interview med det amerikanske medie tmz.com.

Hvem den vordende mor er, er en velbevaret hemmelighed.

Privatliv

Post Malone - med det borgerlige navn Austin Richard Post - og fruen har gjort, hvad de kunne for at gå under radaren og holde deres forhold privat.

De har endda forladt Los Angeles for at værne om deres privatliv og har slået sig ned i Salt Lake City i Utah.

Ifølge tmz.com's kilder var parret tilbage i Californien i weekenden, hvor de fejrede den glædelige nyhed om famlieforøgelsen med deres nærmeste venner og familie.

Hvornår den bette kommer til verden, er også en velbevaret hemmelighed. Forhåbentlig ramler det ikke sammen med Post Malones besøg i Danmark til sommer.

Den populære rapper optræder på årets Roskilde Festival, der finder sted fra 29. juni til 2. juli.

