Jubler: Nu er det sket

De to 'Game of Thrones'-stjerner Kit Harington og Rose Leslie er blevet forældre til en lille dreng.

Den glædelige nyhed bekræftes af en repræsentant for Kit Harington ifølge E!News.

Parret mødtes under optagelserne til 'Game of Thrones', hvor de spillede rollerne som John Snow og Ygritte. De levede et liv på hver deres side af muren, mødtes, faldt pladask for hinanden og skød senere pile efter hinanden.

'Game of Thrones'-stjerner med stor nyhed

Så voldsomt er det næppe gået i det virkelige liv. Parret blev gift i Skotland i 2018 efter seks år som kærester - og med tilføjelsen af en lille knægt, kunne det dårligt gå bedre. Parret er da også 'meget, meget glade', siger repræsentanten.

Rose Leslie har udtalt sig sparsomt om graviditeten, men i oktober satte hun et par ord på den kommende familieforøgelse.

- Jeg er simpelthen så glad over at være gravid. Jeg kan ikke vente med at møde det nye medlem af vores familie, sagde hun til New York Post.

I juli sidste år blev kollegaen Sophie Turner, som spillede Sansa Stark i serien, og hendes mand, Joe Jonas, forældre til pigen Willa.