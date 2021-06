Jubler: - Vi er så glade

Verdensstjernen Gal Gadot er blevet mor for tredje gang til en lille pige.

Det afslører hun selv på Instagram, hvor hun deler et billede af den glade familie.

'Min søde familie. Jeg kunne ikke være mere taknemmelig og glad (og træt). Vi er alle så glade for at have budt Daniella velkommen ind i vores familie,' skriver hun blandt andet til billedet, hvor hun således afslører, hvad den lille ny kommer til at hedde.

Gal Gadot, der blandt andet er kendt for sin rolle som Wonder Woman i DC-universet, overraskede alle, da hun tilbage i marts på scenen til Golden Globe viste sig frem med en voksende, gravid mave.

Dagen efter bekræftede hun så på Instagram til sine millioner af følgere, at hun rigtig nok inden længe blev mor igen.

'På den igen,' skrev hun til billedet, hvor hun viste sin voksende mave frem.

Gadot har siden 2008 været gift med Yaron Varsano. Foto: Todd Williamson/NBC/Getty Images

Græd hele tiden

Under billedet, hvor Gal Gadot afslører, at fire nu er blevet til fem, vælter det ind med lykønskninger til hende og ægtemanden Yaron Varsano.

Heriblandt fra flere kendte kolleger.

Model og skuespiller Priyanka Chopra sender eksempelvis sine lykønskninger, mens skuespiller Kate Hudson følger trop.

Tidligere har Gadot fortalt åbent om, at hendes tredje graviditet bestemt ikke har været en dans på roser, og at følelserne i den grad har siddet uden på tøjet.

- Hormoner er undervurderede. Jeg kan begynde at græde over reklamer. Jeg kan græde over en tanke, der strømmer igennem mit hoved. Jeg kan græder over en god sang. Jeg græder hele tiden lige nu. Og normalt er jeg virkelig ikke sådan! Derfor er det så chokerende, har hun tidligere fortalt i et interview med Ryan Seacrest og Kelly Ripa.

Gal Gadot har ud over sin karriere som skuespiller blandt andet en fortid som Miss Israel.