Julehilsen gav bagslag

Da den britiske prins Charles og hans kone, hertuginden af Cornwall Camilla Bowles, klokken ti fredag via Twitter sendte en julehilsen og et godt nytår ud til deres følgere, blev det modtaget med blandede følelser.

Mange Twitter-brugere modtog nemlig den royale julehilsen med kritiske, sarkastiske og hadefulde kommentarer.

I den royale Twitter-besked står der følgende: 'Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.'

Prins Charles og Camilla er siden premieren på den fjerde sæson af Netflix-serien 'The Crown' blevet mødt med kritiske røster fra især fans af prinsesse Diana. Kritikken mod parret er angiveligt øget på grund af den relativt negative beskrivelse af prins Charles og Camilla, der i den fiktive tv-serie kaster sig lidenskabeligt ud i utroskab, mens Diana lider i sit forhold til prins Charles.

En Twitter-bruger skriver f.eks. følgende som kommentar til Charles og Camillas julehilsen:

'Det skal i ikke regne med. Tv-serien 'The Crown' sæson 5 kommer snart'.

En anden skriver også angiveligt med henvisning til Netflix-tv-serien, hvor prinsesse Diana endnu ikke er død, følgende:

'Diana er ikke engang hverken død eller begravet. Og de har frækheden til at lægge sådan et opslag ud'.

En tredje Twitter-bruger skriver:

'Gode Gud. Jeg håber aldrig, at han bliver konge'.

En fjerde Twitter-bruger skriver: 'Gud vil straffe jer begge'.

En femte skriver kort og godt: 'Nej tak.'

Camilla og Charles iført mundbind under corona-krisen i Storbritannien. Foto: Ritzau Scanpix.

Der er også adskillige kommentarer, der er så grove, at Ekstra Bladet ikke vil bringe dem.

Men der er selvfølgelig også mange, der er positive overfor prins Charles og Camillas julehilsen.

En Twitter-bruger skriver:

'Jeg ønsker jeg begge et sikkert, sundt og skønt nytår. I er et dejligt par, og jeg er så glad for, at i kom til at tilbringe livet sammen. Tak for alle de ting i gør for vores land, heriblandt for miljøet'.

En anden skriver: 'I er så søde sammen'.

Ifølge den britiske avis The Mirror indførte prins Charles og Camilla i øvrigt den 24. november via deres Twitter-konto 'Clarencehouse' restriktioner med henblik på, hvem der kan svare på deres opslag på Twitter.