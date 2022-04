Den britiske skuespillerinde June Brown er død 95 år gammel.

June Brown var bedst kendt for i mere end tre årtier at spille Dot Cotton i den britiske sæbeopera EastEnders på BBC.

Ifølge BBC dukkede hun første gang op i EastEnders i 1985 - samme år som serien havde premiere. Hun fortsatte frem til 1993 og dukkede igen op fra 1997 til 2020.

I sin sidste EastEnders-optræden som Dot Cotton, lagde hun en telefonsvarerbesked hos Sonia Fowler, hvor hun sagde, hun var flyttet til Irland.

I et interview i februar samme år bekræftede June Brown, at hun endegyldigt havde forladt serien.

'Ingen ord kan beskrive hvor meget June var elsket og beundret af alle i 'EastEnders'.'

'Med Dot Cotton skabte June en af de mest ikoniske karakterer - ikke bare i en sæbeopera, men i britisk tv, og efter at have optrådt i 2884 afsnit, skabte Junes bemærkelsesværdige præstationer nogle af de fineste øjeblikke i 'EastEnders',' lyder det fra en talsperson fra 'EastEnders'.

June Brown modtog i 2008 en MBE, Order of the British Empire, for sin mangeårige indsats indenfor drama og med velgørenhedsarbejde.

Ifølge June Browns familie døde hun fredfyldt i sit hjem søndag.