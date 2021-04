'Jungle Jack' ramt af demens

Jack Hanna trækker sig tilbage fra offentlighedens søgelys i en alder af 74 år, fordi han er blevet diagnosticeret med demens, som lægerne nu mener er alzheimers.

Det skriver Jack Hannas tre døtre i et opslag på den kendte dyreeksperts Twitter-profil.

'Hans tilstand er forværret meget hurtigere i de seneste par måneder, end nogen af os kunne have forventet. Desværre er far ikke længere i stand til at være en del af det liv i offentligheden, som han har været vant til, hvor folk verden over har set, lært og grinet sammen med ham,' skriver familien blandt andet i opslaget.

Jack Hanna, der er bedre kendt som 'Jungle Jack', har medvirket i et hav af tv-programmer - heriblandt 'Good Morning America', 'Jack Hanns's Into the Wild' og 'Jack Hanna's Wild Countdown'. Danskerne kender ham dog nok bedst fra David Lettermans talkshow, der i flere år blev sendt på dansk tv.

Han stod i spidsen for Columbus Zoo and Aquarium fra 1978 til 1992 og var med til at gøre stedet populært. Efter 1992 fortsatte han med at spille en rolle i dyreparken og var også stadig ansigtet udadtil, indtil han ved udgangen af sidste år trak sig helt tilbage.

Nu står det så klart, hvorfor han traf den beslutning.

Da København Zoo pludselig blev verdenskendt i 2014, da den sunde og raske giraf Marius blev aflivet, var Jack Hanna ude med skarp kritik af den beslutning.

Her fortalte han blandt andet CNN, at der ikke var nogen undskyldning, der retfærdiggjorde København Zoos beslutning, og at det aldrig kunne være sket i USA.

Senere startede han en indsamling for at undgå en hypotetisk aflivning af en anden giraf i Jyllands Park Zoo. Selvom aflivningen aldrig rigtig var på tale i den jyske dyrepark, formåede 'Jungle Jack' alligevel at indsamle 100.000 dollars, skrev Jyllands-Posten dengang.

Jack Hanna har siden 1968 været gift med Suzi Egli. De har sammen tre børn.