Juryen er enige: Nu falder dommen

Juryen er enige.

Efter flere dages votering, hvor de syv personer har vurderet beviserne i sagen, er de nået til enighed om en dom, som vil blive afsagt klokken 15 lokal tid, hvilket svarer til klokken 21 dansk tid.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt TMZ.

Sagen har varet mere end seks uger, hvor talrige vidner har afgivet forklaring i retten. Det er skuespiller Johnny Depp, der har sagsøgt sin tidligere hustru, Amber Heard, for 50 millioner dollars i en sag om bagvaskelse.

Det skyldtes en klumme, Amber Heard skrev i Washington Post, hvori hun skrev, at hun var et offer for hustruvold. Hun navngav dog ikke Johnny Depp i klummen.

Amber Heard valgte omvendt at indgive et søgsmål mod Johnny Depp på 100 millioner dollars, altså et dobbelt så højt beløb, fordi hun mener, det er en injurierende påstand, at Johnny Depp har fortalt, hun ødelagde hans karriere med klummen.

Undervejs i retssagen er der kommet ekstremt intime detaljer frem om parrets ægteskab. Blandt andet er der blevet fremvist billeder af en lort i deres seng, som Amber Heard ifølge Johnny Depp havde lagt, da hun var sur på ham. Det afviser hun dog.

Johnny Depp vil ikke være til stede i retten, når dommen bliver afsagt, oplyser en repræsentant for skuespilleren til TMZ. Amber Heard vil dog selv være til stede.