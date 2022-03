Kæk i retten: - Det giver jo ingen mening

Retssagen fortsætter, og den britiske popsensation Ed Sheeran benægter fortsat at have plagieret den mest streamede sang nogensinde

Under vidneforklaringen i højesteretten tirsdag var det en noget kæk og direkte Ed Sheeran, der sad og skulle forsvare sin sag.

Han afviser nemlig fortsat anklagerne fra de to sangskrivere Sami Chokri og Ross O'Donoghue, som bestemt mener, at den del af sangen 'Shape Of You', hvor Ed Sheeran synger 'Oh I' er tyvstjålet fra Chokris sang 'Oh Why', som udkom i 2015.

Det skriver BBC, som har været til stedet under vidneforklaringen.

Efter at have spillet dele af nummeret højt i retten spørger advokaten, som repræsenterer Chokri og O'Donoghue i sagen, om ikke Ed Sheeran selv synes, det lyder som om, han syner 'Oh Why' og ikke 'Oh My'.

Til det svarer popstjernen:

- Nej. Sangteksten lyder: 'Oh I'm in love with your body'. 'Oh why i'm in love with your body' giver jo ingen mening.

Advokaten spurgte også Sheeran gentagende gange, om hvem det var, der var kommet på 'Oh I' frasen i sangen. Her forklarede popstjernen, at frasen var blevet skabt i samarbejde med medsangskriverne Steve Mac og Johnny McDaid. Den købte advokaten ikke.

- Tre mennesker kunne ikke have skabt den frase, konstaterede advokaten. Til det spurgte Sheeran bare:

- Hvorfor kan tre mennesker ikke skabe en melodi sammen?

Bliver vred

Hvis ikke Ed Sheeran allerede var harm, som følge af anklagerne og den pressede situation, så blev han det ihvertfald, da Chokris og O'Donoghues advokat afspillede en anden af kunstnerens sange højt i salen.

Sangen, der var skrevet sidste januar, var er nemlig endnu ikke udgivet, og det efterlod Sheeran forvirret og forarget over, hvordan de havde fået fingrene i nummeret.

Det blev senere forklaret i retten, at sangen var blevet fundet på medsangskriveren Steve Macs personlige computer, og at det havde været en fejl.

Retssagen vil ifølge BBC fortsætte de næste tre uger, før der falder en afgørelse.