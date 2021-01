Kæmpe chok: Country-stjerne finder død mand

'Det var ikke sådan, jeg havde planlagt at slutte 2020'.

Sådan starter den amerikanske countrysanger Tyler Rich et opslag på Twitter, hvor han fortæller sine følgere om en gruopvækkende oplevelse, han havde på sin løbetur nytårsaftens dag.

I opslaget fortæller han, at han fik øje på en mand på jorden og i første omgang troede, han sov.

'Han lå på maven og havde en taske bundet om sin fod og lå med ansigtet nedad. (Jeg troede, at det var for at undgå, at folk stjal hans ting, mens han sov)', skriver Tyler Rich.

Han løb forbi manden, men kom hurtigt på andre tanker og vendte om for at tjekke op på situationen.

'Det går op for mig, at han ikke trækker vejret, og idet jeg går rundt om ham, kan jeg kun få øje på hans livløse ansigt dækket af blod', fortæller sangeren videre.

Lignede skudoffer

Tyler Rich fortæller i opslaget, at manden lignede en, der var blevet skudt eller slået i hovedet, og synet fik ham til at løbe fra stedet for at hente hjælp.

Han havde ikke selv en telefon med, men stødte hurtigt på et par, der kunne hjælpe med at kontakte politiet.

I opslaget sender han en tanke til dem, der hver dag står ansigt til ansigt med døden.

'Dette øjeblik vil jeg aldrig glemme. Jeg må give min anerkendelse til beredskabet og vores militær, der hver dag må se døden i øjnene, og som er i stand til at fortsætte deres liv og hverdag', skriver han.

Han beder også for manden og mandens familie og skriver, at han har talt med mandens mor.

Tyler Rich fandt den døde mand i en park i byen Chicopee i Massachusetts.

Ifølge det lokale medie Masslive efterforsker politiet stadig sagen.

- Der er ingen trussel mod den offentlige sikkerhed forbundet til denne hændelse, som ikke ser ud til at være relateret til noget kriminelt, siger talsmand for det lokale politi, James Leydon, ifølge mediet.