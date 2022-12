Kæmpe forvirring: Er han blevet far?

Meget tyder på, at den verdensberømte rapper Diddy er blevet far til en lille pige

'Jeg er så velsignet at byde min baby-pige Love Sean Combs til verden'.

Sådan lyder ordene fra den verdenskendte rapper Diddy, hvis borgerlige navn er Sean John Combs.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Rapperen skriver videre, at moren til den lille pige samt Diddys seks børn elsker hende. En kilde tæt på rapperen har fortalt TMZ, at barnet blev født allerede i oktober på et hospital Newport Beach, Californien.

Men Diddy har først offentliggjort nyheden 10. december.

Er det hans?

Både TMZ og Page Six skriver, at det er uklart, hvem moren til den lille pige er. Og sidstnævnte medie beretter, at der også sættes spørgsmålstegn ved, hvem faren til barnet er.

Mediet udelukker nemlig ikke, at babyen kan være Diddys barnebarn. Men TMZ er altså sikker på, at der er tale om, at rapperen er blevet far igen.

Annonce:

TMZ beretter videre, at Diddy i forvejen har fem børn med fem forskellige kvinder. Mediet har forsøgt at få en kommentar fra rapperens repræsentanter i forhold til Diddys nyfødte datter, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere fans spekulerer i, om Yung Miami er moren til Diddys nye barn. Foto: Yung Miami/Ritzau Scanpix

24 år yngre

Det kan ikke udelukkes, at moren til Diddys nyfødte datter kan være den 28-årige rapper Yung Miami, der dog ifølge medierne ikke har set ud til at være gravid.

52-årige Diddy bekræftede tilbage i juni, at han datede den 24 år yngre kvinde.

- Vi dater. Vi går ud og er venner. Vi tager til eksotiske egne og har gode stunder sammen. Vi tager på stripklub. I kirke, fortalte Diddy på daværende tidspunkt om forholdet til Yung Miami.

Sidste gang, Sean 'Diddy' Combs havde et seriøst forhold, var det med modellen Kim Porter, der er mor til tre af hans seks børn. Hun døde pludseligt 2018 af lungebetændelse.