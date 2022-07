Kæmpe forvirring: Skuespiller færdig i kendt musical

Først lød det, at skuespillerinden Beanie Feldstein selv skred. Så lød det, at hun angiveligt blev fyret.

Forklaringerne er mange. Det samme er forvirringen. Men en ting er i hvert fald sikkert:

Beanie Feldstein er færdig i broadway musicalen 'Funny Girl' flere måneder før tid.

'At spille Fannie Brice på Broadway har været en livslang drøm for mig, og at gøre det i de sidste par måneder har været en stor fornøjelse og en sand ære,' indledte Feldstein, der spillede hovedrollen som Fanny Brice, i et oplag på sin Instagram, der fortsatte:

'Da produktionen besluttede at showet skulle i en anden retning, tog jeg den ekstremt svære beslutning at stoppe hurtigere end planlagt.'

Men ifølge det amerikanske medie Page Six, så blev skuespillerinden angiveligt fyret. Den 'anden retning' som produktionen vil, er mod Lea Michele, der er Feldsteins afløser.

Skuespillerinden Lea Michele overtager rollen. Foto: Ritzau Scanpix

En kilde fortæller til mediet, at fyringen angiveligt skulle kom efter dårlige anmeldelser af Feldsteins præstationer kombineret med et faldende billetsalg.

- I bund og grund fyrede producerne hende, fortæller kilden til mediet.

Variety, et filmmagasin, skriver, at Lea Michele overtager rollen som Fanny Brice fra 6. september. I mellemtiden vil Julie Benko, der er suppleant til rollen, træde til.

Beanie Feldstein forlader musicalen 30. juli fremfor i 25. september, som ellers først planlagt.