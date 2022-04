Kæmpe irritation: Sex-bånd omtalt i retten

'The Kardashians' var mildest talt irriterede, da Kim Kardashians sex-bånd blev bragt på banen under familiens verserende retssag mod Blac Chyna

Siden et sex-bånd med den verdenskendte Kim Kardashian, 41, i hovedrollen så dagens lys i 2003, har verdens øjne været rettet mod 'The Kardashians'.

Og selvom optagelsen har gjort Kim verdenskendt, er det ikke altid, at det har ført noget godt med sig.

I hver fald var medlemmer af Kardashian-familien ikke ligefrem begejstrede, da hendes sex-bånd kom på tale under juryudvælgelsen til familiens aktuelle retssag mod den amerikanske model Blac Chyna.

Ifølge Page Six, der overværede retssagen mandag, spurgte Kardashian-advokaten, Michael Rhodes, en gruppe potentielle nævninge, om de havde stærke positive eller negative følelser omkring reality-tv.

Hertil svarede en mand i 50'erne eller 60'erne, at han aldrig havde fulgt med i 'Keeping Up with the Kardashians', men forklarede, at han til gengæld havde set Kim Kardashians sex-bånd, hvorfor han hævdede, at han ikke ville kunne være upartisk i denne sag.

Svaret udløste en masse latter fra de andre potentielle nævninge, der sad blandt publikum. Bemærkningen faldt dog ikke i god jord hos Kardashian-familien, og Khloé Kardashian, 37, blev herefter set ordne Kims lange, mørke lokker - som for at trøste sin søster.

Blac Chyna deler den 5-årige datter Dream med sin eks, Rob Kardashian. Foto: Ritzau Scanpix

Kris Jenner, 66, rystede også på hovedet, efter at den samme mand gentog overfor dommeren, at det ville være svært for ham at tjene som nævning, fordi han ville 'afspille sex-båndet igen og igen' i sit hoved.

Mens Kim holdt sit blik stift rettet mod den forreste del af retssalen, så Khloé tydeligt irriteret ud, da hun sammen med sine søstre og Kris gik ud af lokalet for at holde en pause.

I 2017 sagsøgte Chyna hele Kardashian- og Jenner-familien for påstande om overfald, vold, bagvaskelse og indblanding i potentielle økonomiske relationer.

Realitystjernen anklagede sin eks for at være en 'misbruger' og hans familie for at være 'medie-rovdyr'.

Chyna kræver over 273 millioner kroner i erstatning for tab af indtjening og mere end 410 millioner kroner for tab af fremtidige muligheder for indtjening.

Kardashians og Jenners gav derefter igen af samme skuffe ved at lægge sag an mod Chyna, hvor de hævdede at hun havde udsat Rob for vold.