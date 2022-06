Kæmpe kaos: Depp hyldet efter dansk koncert

Der var gang i den, da Johnny Depp tirsdag aften ramte dansk jord.

Her gæstede han kortvarigt koncerten hos vennen Jeff Beck, da han optrådte i Amager Bio. Ekstra Bladet var til stede, da verdensstjernen dukkede op til koncerten, hvor en lang række fans også var mødt op.

Ekstra Bladet talte med flere, som havde taget turen fra både USA, Sverige ... og Jylland - også selvom han onsdag spiller i Randers - ligesom flere både havde lavet tegninger og gaver til Johnny Depp.

Før koncerten måtte de dog nøjes med et smil og et vink, men bagefter var det muligt at komme tættere på ham, da han forlod stedet.

Her befandt Ekstra Bladets udsendte sig i en kaotisk menneskemængde, hvor stemningen var god, mens der højlydt blev råbt på Johnny Depp, da han kom.

Selvom der var højt humør og god stemning blandt de fremmødte fans, fik en enkelt fan det dårligt og måtte efterfølgende få hjælp af flere vagter, der gav hende vand.

Løbende blev der tilkaldt flere vagter for at hjælpe med at holde menneskemængden tilbage, så skuespilleren kunne komme sikkert ind i bussen.

Højt humør

Mens hans sikkerhedsfolk var interesseret i at få Johnny Depp så hurtigt som muligt væk, så var han selv i glimrende humør og nød at blive tiljublet, ligesom han gav sig tid til at give hånd til en række af de mange fans.

Skuespilleren, der også virkede også lettere beruset, stillede dog ikke op til interview, hvilket Ekstra Bladet også ville have haft svært ved.

I de kaotiske scener endte mikrofonen således med at blive slået ud af hånden på journalisten, da folk kæmpede hårdt for at komme frem og give hånd til skuespilleren.

Onsdag aften går det løs igen. Denne gang er det i Randers, der er muligt at få et glimt af skuespillere, som for nylig har været involveret i en yderst omtalt retssag mod sin ekskonen Amber Heard. Den vandt Depp, mens Heard har anket.

Ekstra Bladet var naturligvis også til stede under koncerten i Amager Bio, og onsdag morgen kan du læse, hvordan det forløb.