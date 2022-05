Kæmpe kjole-ups: Ja, den er for lille

Nicki Minaj havde fået en lidt for lille kjole på, da hun i nat var til den årlige Met Gala. Det betød, at barmen smuttede for hende

Nicki Minaj havde hænderne fulde, da hun i nat dansk tid var til den prestigefulde gallafest Met Gala i New York.

Her var alt, hvad der kan krybe og gå af kendisser, trukket i de absolut vildeste og største outfits.

Og dog.

Nicki Minajs kjole var ikke ligefrem stor - faktisk var den 39-årige rappers outfit for lille, og det gav hende store problemer i løbet af aftenen.

Den sorte Burberry-sag var så lille foroven, at Minajs bryster faldt ud. Det indrømmede hun direkte over for pagesix.com.

- Det eneste uplanlagt ved mit outfit er, at mine bryster falder ud, fordi de har lavet skålen lidt for lille, sagde Nicki Minaj, der heldigvis tog den noget pressede situation med godt humør.

- Nyd disse babser, for I vil aldrig se dem sådan igen, lød det kækt fra Minaj, der igen og igen måtte have hænderne op foran barmen for at afværge de værste katastrofer på den røde løber.

Rapperen måtte holde på barmen flere gange for at afværge den helt store katastrofe. Foto: Ritzau Scanpix

Sin lille kjole havde Nicki Minaj stylet med sorte sten på kroppen og i ansigtet og en matchende læderkasket. Især hatten var hun helt pjattet med, fortalte hun.

- Jeg er besat af den hat. Jeg ville ikke have haft det her look, hvis han ikke havde ladet mig have den på, sagde hun henvendt til designeren bag looket, Riccardo Tisci, der er Burberrys kreative direktør.

Tisci var Minaj kavaler til ballet, der fandt sted i Metropolitan Museum of Art.