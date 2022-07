Kæmpe kovending: BLEV anholdt

Forvirringen er efterhånden total.

Først skulle den kendte rapper og hans slæng være blevet anholdt af svensk politi på natklubben 'Berns', der ligger i Stockholm. Blandt andet for at være i besiddelse af cannabis.

Noget som Draks team fuldstændig blankt afviste. Til The Hollywood Reporter afkræftede Grammy-vinderens team, at det skulle have noget på sig, og sagde, at Drake opholdt sig på sit hotel og ikke var varetægtsfængslet.

Men nu viser det sig, at sandheden nok er en lidt anden.

Via sin profil på Instagram bekræfter hovedpersonen nemlig selv, at han altså har været i kontakt med det svenske politi.

Her deler Drake en udskrift lavet af svensk politi. 'Information til dem, der er mistænkt for en forbrydelse og efterfølgende tilbageholdt' lyder titlen. Billedet fremgår som nummer tre i Drakes opslag på det sociale medie.

Det fremgår ikke af dokumentet, hvorfor Drake blev tilbageholdt af svensk politi, men rygterne har lydt på besiddelse af cannabis.

Hvad der konkrete skete den nat på Berns, ville svensk politi ikke udtale sig om, men til den svenske avis Aftonbladet sagde politiets talsmand, Ola Österling, følgende:

- Politiet i Stockholm laver narkotjek 365 dage om året, men om vi har lavet nogen kontrol på denne natklub eller ej, og om en kunstner er blevet anholdt eller ej, svarer vi ikke på.