Kæmpe kovending: Dropper skilsmisse efter få timer

Hannah Lee Fowler, der er gift med countrysangeren Sam Hunt, ansøgte i sidste uge om skilsmisse - kun måneder før hun står til at skulle føde parrets første barn.

Det skrev flere medier verden over - blandt andre Ekstra Bladet - på baggrund af en skilsmisseanmodning, som amerikanske medier havde fået fingrene i.

Her fremgik det, at Sam Hunt, 37, havde været 33-årige Hannah Lee Fowler utro, og at hun derfor ville skilles fra ham. Men det ønske holdt hun ikke længe.

I dag, onsdag, har flere medier - heriblandt US Weekly - fået fingrene i nye retsdokumenter, som hun indsendte få timer senere. Her trak hun anmodningen om skilsmisse tilbage og ønsker alligevel ikke at forlade manden, som hun har været gift med siden 2017.

Mediet skriver, at ifølge lovgivningen i Tennessee kan Hannah Lee Fowler godt ombestemme sig igen i den nærmeste fremtid og søge om skilsmisse. Men hvis hun gør det, vil hun denne gang ikke kunne trække ønsket tilbage igen.

Parret har endnu ikke kommenteret offentligt på de dramatiske timer 18. februar, hvor de lå i skilsmisse.

Hannah Lee Fowler og Sam Hunt bliver forældre til maj.