Kæmpe kovending: Trækker udskældt pris tilbage

Razzie Awards har været i kæmpe stormvejr, og det har fået dem til at annullere prisen for dårligste præstation af Bruce Willis i 2021

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Det er tydeligvis en læresætning, holdet bag prisuddelingen The Golden Raspberry Award (også kendt som The Razzies) lever efter.

Prisuddelingen var havnet i massiv modvind på de sociale medier, efter de for få dage siden tildelte den amerikanske skuespiller Bruce Willis en pris i kategorien 'værste præstation af Bruce Willis i en film i 2021'.

Siden er det kommet frem, at Bruce Willis lider af sygdommen afasi og derfor har valgt at stoppe sin karriere. I første omgang fik den melding dog ikke Razzie Awards til at tvivle på deres pris.

Men nu trækker de alligevel i land.

Det skriver New York Post, der har fået bekræftet af prisens stiftere, at de vil trække prisen til Bruce Willis tilbage.

'Efter mange tanker og overvejelser har The Razzies besluttet at annullere Razzie-prisen til Bruce Willis grundet hans nyligt offentliggjorte diagnose', lyder det i en meddelelse fra John Wilson og Mo Murphy, der står bag prisen.

De fortsætter:

'Hvis nogens helbred spiller en rolle for, hvordan de træffer beslutninger, eller hvordan de performer, anerkender vi, at det er upassende at give dem en Razzie'.

'Gik ud med et brag'

The Golden Raspberry Award er en prisuddeling, der uddeles til filmbranchens 'værste præstationer' i årets løb.

I år havde de oprettet en særlig kategori, hvor kun Bruce Willis var nomineret, og det resulterede i, at han for få dage siden blev tildelt en Razzie for sin rolle i filmen 'Cosmic Sin'.

Efter familiens offentliggørelse af Bruce Willis' sygdom lød det fra The Razzies, at de var 'kede af' situationen.

'The Razzies er virkelig kede af Bruce Willis' diagnose. Måske forklarer det, hvorfor han ville gå ud med et 'bang' i 2021. Vi ønsker Bruce og hans familie det bedste', skrev de på Twitter.

Det var Bruce Willis' ekskone, Demi Moore, der onsdag på Instagram delte nyheden om, at den 67-årige 'Die Hard'-stjerne er ramt af afasi.