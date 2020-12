Kæmpe krise: Ingen kontakt i fire måneder

Britney Spears og popstjernens far, Jamie Spears, er ikke på talefod.

Forholdet har været ramt af en krise i længere tid, hvor sangeren blandt andet er gået rettens vej for at få fjernet faren som værge og formynder. Faktisk gik hun så langt, at hun sagde, at hun ikke ville optræde, så længe han besidder den post.

I et interview med CNN fortæller Jamie Spears, at forholdet mellem ham og datteren var okay frem til august i år, indtil hendes advokat, Samuel Ingham, anmodede om at få faren fjernet med rettens hjælp - et ønske retten dog ikke efterkom.

Skandale-Britney: Brand, brystsmutter og hårde stoffer

Siden august har far og datter ifølge ham dog ikke haft kontakt, og han giver advokaten skylden for det.

- Jeg elsker min datter, og jeg savner hende meget. Når et familiemedlem har brug for ekstra omsorg og beskyttelse, så er familier nødt til at træde i karakter, som jeg har gjort i mere end 12 år ved at beskytte og elske Britney ubetinget. Jeg har elsket hende og fortsætter med at elske hende uden at vakle og beskytte hende mod dem, der tænker på deres egne interesser, og dem der forsøge at skade hende eller min familie, siger han også.

Jamie Spears' advokat, Vivian Lee Thoreen, giver også Samuel Ingham skylden for det ødelagte forhold.

- Jamies forhold til Britney er ikke meget anderledes end et gennemsnitligt far-datter-forhold, for der har altid været en fælles kærlighed til og respekt for hinanden, siger hun og fortsætter:

- Indtil Britneys advokat, Sam Ingham, pludselig beordrede Jamie til ikke at kontakte Britney for et par måneder siden, havde Jamie og Britney ofte talt sammen under hele formynderskabet. De havde faktisk talt sammen dagen inden, hvor de havde en venlig og samarbejdende snak.

Trækker sin far i retten

Samuel Ingham og en repræsentant for Britney Spears har ikke ønsket at kommentere sagen over for CNN. Sikkert er det dog nok, at det sidste ord ikke er sagt i sagen mellem de to familiemedlemmer.