Kæmpe kuvert-mystik på luksushotel

Olivia Wilde fik sig noget af en overraskelse, da hun tirsdag præsenterede sin kommende film, 'Don't Worry Darling', på konferencen CinemaCon på Caesars Palace i Las Vegas.

På scenen i luksushotellets teater, The Colosseum, blev Olivia Wilde pludselig forstyrret af uidentificeret person, som overrakte hende en konvolut.

- Er den til mig, spurgte Wilde forbløffet.

Hun kiggede hurtigt på indholdet, hvorefter hun fortsatte præsentationen.

Foto: Ritzau Scanpix

Nu viser det sig, at konvolutten indeholdt juridiske dokumenter vedrørende forældremyndighed sendt fra eksmanden Jason Sudeikis advokater.

Det skriver Deadline.

Ifølge mediet stod der 'personligt og fortroligt' på konvolutten, som blev overrakt af en person, der var hyret til opgaven af Sudeikis advokater.

Wilde og Sudeikis var sammen i syv år og forlovet, men blev separeret i 2020. De har to børn sammen og er lige nu ved at finde ud af, hvordan de skal dele forældremyndigheden.

Jason Sudeikis og Olivia Wilde har to børn sammen. De blev separeret i slutningen af 2020. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen aner stadig, hvem kuvert-kureren er, og det har nu sat gang i en debat om sikkerheden ved CinemaCon, der en filmkonference for biografejere, der køber sig adgang.

'Vi har aldrig i konferencens historie haft en hændelse, hvor en delegeret har bevæget sig op på scenen uden autorisation. I lyset af denne hændelse revurderer vi vores sikkerhedsprocedurer for at sikre sikkerheden for alle vores deltagere,' udtaler Mitch Neuhauser, administrerende direktør for CinemaCon, i en erklæring til Deadline.

Ifølge Jason Sudeikis talsperson havde Ted Lasso-stjernen 'intet forudgående kendskab til tidspunkt eller sted, hvor kuverten ville blive leveret', skriver Deadline.