Kæmpe millionbeløb: Får gigantisk corona-bøde

23 millioner kroner.

Så mange penge skal Lorna Jane Clarkson, kvinden bag det australske tøjmærke Lorna Jane, betale, efter hendes virksomhed har reklameret for tøj, der angiveligt skulle være 'antibakteriel og antiviral' og beskytte imod coronavirus.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt BBC.

Lorna Jane har eksisteret i 30 år og har stor succes i store dele af verden med butikker i blandt andet Australien, New Zealand og Singapore.

Men flere kunder begyndte at undre sig, da Lorna Jane i sommeren sidste år midt i coronapandemien begyndte at reklamere for en 'banebrydende teknologi' i deres tøj kaldet LJ Shield, som skulle 'forhindre smitte og spredning af bakterier og virus'.

'Her for at beskytte dig. LJ Shield er en banebrydende teknologi, som gør spredning af alle bakterier og virus umulig ved at eliminere smitte og virus ved kontakt med stoffet', lød det blandt andet i reklamen for det nye tøj.

Sådan så det blandt andet ud, da Lorna Jane reklamerede for den nye teknologi.

Kan være skadelig

Sagen endte i retten, og her er virksomheden Lorna Jane siden blevet dømt til at betale en bøde på 23 millioner kroner for at have 'lavet falsk og vildledende reklame'.

'Denne form for reklame kan have skadelige konsekvenser for den australske befolkning ved at skabe en falsk følelse af sikkerhed og medvirke til, at folk er mindre årvågne over for hygiejne og afstand', lyder det blandt andet i afgørelsen.

I retten har Bill Clarkson, der er er Lorna Jane Clarksons mand og chef i virksomheden, forklaret, at de føler sig ført bag lyset af deres leverandør.

- En producent, som vi stolede på, solgte os et produkt, som ikke præsterede som lovet, forklarede han i retten og fortsatte:

- De fik os til at tro, at teknologien bag LJ Shild blev solgt andre steder end Australien, USA, Kina og Taiwan, og at den både var antibakteriel og antiviral. Vi troede, at vi gjorde en forskel for vores kunder, forklarede han i retten.

Lorna Jane har trods deres forklaring accepteret rettens dom og agter at betale bøden på det svimlende millionbeløb.