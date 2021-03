Kæmpe nedtur: Har tabt en halv milliard

Den kendte tv-kok Gordon Ramsay har i den grad haft sit eget køkkenmareridt den seneste tid, hvor han ligesom mange andre restauratører har været hårdt presset af coronakrisen.

Ifølge 54-årige Gordon Ramsay har han alene i sine 35 restauranter i Storbritannien haft et kæmpe økonomisk tab.

Det fortæller han i et interview med The Sun.

- Fra 19. marts 2020 til 3. februar i år har vi haft et omsætningstab på 57,5 millioner pund (svarende til 500 millioner kroner, red.), lyder det fra Ramsay, der ikke lægger fingre imellem, når han skal sætte ord på, hvilke konsekvenser pandemien har haft for ham og hans forretning.

- Nedlukningerne har forårsaget total ødelæggelse, siger han.

Fans går amok over detalje: De er enorme

Troede det ville vare et par uger

I interviewet lægger Ramsay ikke skjul på, at han aldrig i sin vildeste fantasi havde troet, at coronapandemien og den medfølgende nedlukning skulle vare så længe, som den nu har gjort.

- Vi har været meget igennem med den økonomiske krise i 2018, terrorangreb og 11. september, så da coronakrisen ramte, troede vi, at det bare ville vare et par uger. Men det har været langvarigt, lyder det fra den kendte tv-kok, der blandt andet er kendt fra 'Hells Kitchen' og 'Ramsay's Kitchen Nightmares'.

- Det har været meget svært at holde de yngste motiveret, og jeg føler et pres for at holde mine yngste medarbejderes håb oppe. Der har simpelthen været så mange tårer, og folk er på den anden ende.

Trods den økonomiske nedgang har Ramsay dog alligevel åbnet tre nye restauranter sidste år.

Stjernekok tordner: - Skrid ad helvede til