Kæmpe nedtur: Milliarder er forsvundet

Torsdag har Jessica Albas firma været børsnoteret i ét år. Det har været en forfærdelig forretning for aktionærerne

I lige knap et år har det været muligt for den almene befolkning at være virksomhedsejer med verdensstjernen Jessica Alba.

5. maj 2021 gik selskabet The Honest Company nemlig på børsen, men hvis du investerede i selskabet dengang, har det været en dyr forretning.

Firmaet, som skuespilleren og hendes samarbejdspartnere stiftede i 2011 og ifølge dem selv sælger husholdningsprodukter uden farlige kemikalier, fik ellers et brag af en debut på børsen. Her blev firmaet oprindeligt værdisat til 1,45 milliarder dollar - omregnet til dagens kurs 10,25 milliarder kroner.

Op til IPO - firmaets start på børsen - kunne man købe én aktie for 16 dollar, men da første handelsdag var slut, kostede den samme aktie 23 dollar. Med andre ord var firmaets værdi vokset til over to milliarder dollars - som med dagens kurs svarer til 14,9 milliarder kroner.

Milliarder forsvundet

Siden er det dog kun gået én vej for firmaet, der er faldet i værdi for milliarder af kroner.

Da den amerikanske børs mandag aften danske tid lukkede, stod kursen i 4,02 dollar per aktie - efter en stigning på 1,52 procent for dagen.

Det betyder altså, at The Honest Company nu har en værdi på 363,8 millioner dollar - 2,57 milliarder kroner.

Med andre ord er der altså forsvundet 7,68 milliarder kroner fra firmaets værdi, siden selskabet gik på børsen.

Der var glæde og stolthed at spore, da The Honest Company for lige knap 12 måneder siden gik på børsen. Glæden har nok ikke været gengældt for aktionærerne. Foto: NDZ/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Skuffende regnskab

The Honest Companys seneste regnskab blev præsenteret i slutningen af marts, hvor selskabets fremlagde tal for hele 2021. Og det var markant under forventningerne.

Selskabet formåede at vækste salget med seks procent i forhold til året før - en forbedring, der dog var en hel del dårligere end forskellen mellem 2020 og 2019. Her var salget steget med 27,6.

På bundlinjen havde selskabet et underskud på 38,8 millioner dollar - knap 275 millioner kroner - for 2021.

Investorerne straffede med det samme aktien, og da markedet åbnede dagen efter, faldt den i de første minutter med 30 procent, skrev Motley Fool dengang.

