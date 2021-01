Kæmpe nyhed: Hit-serie vender tilbage

Det er nu officielt, at der kommer en anden sæson af den populære Netflix-serie 'Bridgerton' - se hvem, der bliver sat fokus på i sæson 2

'Gør dig klar til endnu en social sæson. Det er officielt: Bridgerton vender tilbage med anden sæson.'

Således skriver Netflix til ovenstående video med klip fra den første sæson. Bridgerton er siden sin premiere i julen blevet den femte mest sete tv-serie på Netflix nogensinde.

I den første aktuelle sæson er der mest fokus på hertug Simon Basset og Daphne Bridgerton. Foto: Netflix.

Den gode nyhed blev fra Netflix hovedkvarter i USA på humoristisk vis sendt ud, som om den var skrevet af Lady Whistledown, der i første sæson er den kvinde, der står bag et sladderblad, der afslører alle de saftige hemmeligheder mellem karakterne. Hun skriver følgende:

'Det syder med den sidste sladder alle vegne, så det er min ære at meddele til jer, at Bridgerton officielt vender tilbage med en anden sæson. Jeg håber, at i har gemt en flaske 'ratafia' til denne frydefulde begivenhed.

'Det uforlignelige cast i Bridgerton vender tilbage til produktionen i foråret 2021. Undertegnede forfatter har fået informationer omkring, at Lord Anthony Bridgerton kommer til at dominere den sociale sæson. Jeg vil være klar til at skrive om alle hans romantiske aktiviteter.'

Lord Anthony Bridgerton bliver hovedperson i den anden sæson af Bridgerton. Foto: Netflix.

Således skriver Lady Whistledown' og afslutter:

'Men min kære læser. Før i går amok i kommentar-feltet med forespørgsler på flere saftige detaljer, skal i vide, at jeg er ubestikkelig med henblik på at rapportere omkring detaljer på nuværende tidspunkt. Tålmodighed er trods alt en dyd.'

Alt peger altså på, at det bliver Lord Anthony Bridgerton, der kommer mest fokus på i den kommende sæson. Han bliver spillet af den 32-årige britiske skuespiller Jonathan Bailey.