Kæmpe smitteudbrud: Stjerner smittet efter awardshow

En række berømtheder er testet positive for covid-19 efter at have deltaget ved The Golden Globe Awards

Coronasmitte lurer stadig i samfundet verden over, og USA er ingen undtagelse.

Her har en række stjerner måttet sande, at de er blevet testet positive for corona i dagene efter, at de alle deltog ved de storstilede Golden Globe Awards i Los Angeles 11, januar.

Det skriver BBC News.

Flere berømtheder, herunder Collin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis og Michelle Pfeiffer, har alle meddelt, at de er blevet syge kort tid efter prisuddelingen.

De mange smittede gik blandt andet ud over Critics Choise Awards, der løb af stablen i søndags, hvor flere kendte måtte udeblive.

Det har bl.a. Michelle Pfeiffer grædt ud over på de sociale medier.

'Jeg er så ked af at gå glip af Critics Choice Awards i dag. Ja, covid', skrev Pfeiffer i et Instagram-opslag.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Annonce:

Pfeiffer skulle ellers efter planen have overrakt skuespilleren Jeff Bridges en såkaldt Lifetime Achievement Award, men den blev i stedet uddelt af John Goodman.

Coronaramte Jamie Lee Curtis var også ude og klage sin nød på sociale medier:

'Desværre kommer denne chef-cheerleader slet ikke til at være til stede ved weekendens fester for at heppe på sine venner og kolleger. Livet på livets betingelser', lyder det fra Curtis.

Covid-19 sikkerhedsforanstaltninger som testning, vaccination og maskekrav har været inkonsekvente i denne sæson for uddeling af film- og seriepriser.

Nogle begivenheder og ceremonier har ikke krævet sikkerhedsforanstaltninger, mens andre, som The Golden Globes og Critics Choice Awards, har krævet enten negativ coronatest, bevis for vaccination eller begge dele.