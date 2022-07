Kæmpe stjerne aflyser hele sin turné

Tidligere på måneden kunne verdensstjernen Shawn Mendes afsløre, at han havde brug for at trække stikket for at passe på sit mentale helbred. Det betød, at han udskød sin kommende turné med tre uger.

I et opslag på Instagram skriver stjernen så nu, at han aflyser hele sin turné i USA og Europa til og med 11. juli næste år.

'Jeg må desværre aflyse resten af min turné i Nordamerika og UK/Europa', skriver han i opslaget og tilføjer, at han håbede på at kunne gennemføre resten af sine shows, da han tidligere på året valgte at trække stikket i en kortere periode.

Men det har altså øjensynligt ikke hjulpet på stjernens helbred. Derfor aflyser han nu en lang række koncerter

Shawn Mendes forsikrer sine fans om, at han ikke vil stoppe med at lave musik, og at han glæder sig til at se, hvad fremtiden bringer.

'Jeg er tilbage, når jeg igen er klar', skriver Shawn Mendes.

Turneen var i forvejen udskudt på grund af coronapandemien, men nu må hans fans vente endnu længere tid. Den næste koncert, han ellers havde på programmet i Danmark, var til næste år i Royal Arena juli 2023. Men den koncert bliver altså ikke til noget.

Over for Ekstra Bladet fortæller DTD Group, der arrangerer koncerten i Danmark, at Shawn Mendes har bekræftet, at koncerten i Royal Arena er aflyst.

Alle billetkøbere modtager en mail fra Ticketmaster med info om refundering snarest muligt.

