Kæmpe tragedie: 27-årig stjerne er død

En stor tragedie har ramt YouTube.

Den amerikanske internetstjerne Keenan Cahill, der havde over 700.000 abonnenter på YouTube samt over 500 millioner visninger på sin kanal, er død.

Det skriver TMZ, der har fået dødsfaldet bekræftet af Keenan Cahills manager, David Graham.

Mediet beretter, at den blot 27-årige internetberømthed blev opereret 15. december i hjertet. Men der var flere komplikationer fra indgrebet, og derfor blev han lagt i respirator.

Ifølge TMZ døde YouTube-stjernen to uger efter operationen - altså torsdag 29. december - på et hospital i Chicago, efter respiratoren blev slukket.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Keenan Cahill ved American Music Awards i Los Angeles tilbage i 2012. Arkivfoto: Jonathan Alcorn/Ritzau Scanpix

Samarbejde med stjerner

Keenan Cahill havde en strålende karriere på YouTube, hvor han blandt andet samarbejdede med en lang række kendisser.

Annonce:

Rapperen 50 Cent hjalp Keenan Cahill med at få kickstartet karrieren, da sidstnævnte fik lov til at være med på rapperens hit 'Down On Me' i en video på YouTube.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Derudover nåede Keenan Cahill også at samarbejde med stjerner som Justin Bieber, Ariana Grande, Katy Perry, David Guetta, Britney Spears, Jason Derulo og Tyra Banks.

TMZ skriver, at Cahill blev diagnosticeret med en sjælden genetisk lidelse, da han var barn, nemlig Maroteaux-Lamys syndrom.

Nogle mennesker kan også få problemer med hjertet som følge af syndromet, hvilket ifølge mediet var tilfældet med Keenan Cahill.

Blev kendt på YouTube: Pengene vælter ind