Kæmpe tragedie: Mister endnu en søn

Tina Turner er ramt af en ubærlig sorg.

Hendes yngste søn er død i en alder af bare 62 år. Det skriver tmz.com.

Ronnie Turner døde ifølge mediet fredag morgen, hvor naboer fandt ham ude foran sit hus med vejrtrækningsbesvær. De fik hurtigt sat gang i førstehjælp, og der blev tilkaldt professionel hjælp til Ronnie Turners adresse i San Fernando Valley ved Los Angeles.

Trods indsatsen stod sønnen af verdensstjernen ikke til at redde. Ronnie Turner, der den seneste tid har kæmpet med helbredsproblemer og kræft, blev erklæret død på stedet.

Dødsfaldet bliver på Instagram bekræftet af Ronnie Turners kone, Afida Turner, der slutter med at skrive 'Rest in Paradise' til sin mand gennem 17 år.

Tragedien total

Tragedien er total for 83-årige Tina Turner, der for anden gang inde for få år må begrave en af sine sønner.

Annonce:

Tilbage i 2018 begik hendes ældste søn, Craig, selvmord.

Tina Turner delte den gang med offentligheden, hvordan hun tog afsked med sin førstfødte.

'Mit mest bedrøvelige øjeblik som mor. Onsdag den 19. juli sagde jeg farvel til min søn, Craig Raymond Turner, da jeg sammen med familie og venner samledes for at sprede hans aske ud for kysten i Californien. Han var 59, da han døde tragisk, men han vil altid være min baby', skrev Tina Turner ved et billede på Instagram, hvor hun også lod en rose falde i havet.

Rocklegende spreder søns aske i havet

Ronnie Turner var Tina og Ike Turners eneste fælles biologiske barn. Ike Turner adopterede Craig, som Tina havde sammen med saxofonisten Raymond Hill. Samtidig adopterede hun Ikes sønner fra hans første ægteskab, Ike Jr. og Michael.

Den nu pensionerede sangerinde har boet i Schweiz med sin nye mand, den tyske musikproducer Errwin Bach, siden 1994.

Annonce:

Tina Turner og musikproducer Errwin Bach. Foto: Ritzau Scanpix

Efter hun flyttede til alpelandet, har Tina Turner kun haft sporadisk kontakt med sine sønner.

'Min mor lever sit liv - hun har en ny ægtemand, og hun er i Europa. Hun ønsker ikke at have noget at gøre med fortiden', har Ike Jr. sagt

Han har dog også tilføjet, at alle børn er blevet taget hånd om økonomisk.