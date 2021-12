Kæmpe tv-brøler: Paven erklæret død

Den britiske tv-station ITV kom ved en fejl lørdag aften til at fortælle, at paven er død

Tv-værten Kylie Pentelow fra den britiske tv-station ITV må have ualmindeligt røde ører.

Lørdag aften begik hun en af de fejl, man bare ikke må!

Pentelow erklærede en levende person død på direkte tv - og så endda selveste paven.

Den gigantiske brøler skete, da hun via en teleprompter læste nyheder op. Her fortalte Kylie Pentelow blandt andet om pavens årlige juletale, 'Urbi et Orbi', som i år havde fokus på pandemien.

1. juledag holdt paven sin traditionsrige tale, der kendes som 'Urbi et Orbi' (til byen og verden). Foto: Ritzau Scanpix

I stort set samme åndedrag kom så ordene: 'Hans død blev annonceret....', sagde Kylie Pentelow, inden hun hurtigt fik afbrudt sig selv og undskyldt for den forkerte oplysning.

Men skaden var sket og er ikke gået ubemærket hen. På Twitter er bommerten blevet bemærket af flere vakse seere.

Da kameraet var tilbage på Kylie Pentelow, var hun tydeligt påvirket af fejlen, som hun ikke selv har kommenteret efterfølgende.

Pave Francis er 85 år og har været overhovedet for den katolske kirke siden 2013. I sin tale lørdag aften sagde han blandt andet, at vacciner bør stilles til rådighed for dem, der har størst behov.