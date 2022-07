Kæmpe tvist efter incest-anklager

Efter et par dramatiske uger kan Ricky Martin nu ånde lettet op.

Sangeren har trukket overskrifter verden over, siden han i starten af juli fik et tilhold mod sin nevø, der påstod, at de to havde haft et seksuelt forhold gennem længere tid, hvor superstjernen også blev beskyldt for fysisk og psykisk at have angrebet familiemedlemmet.

50-årige Ricky Martin har gentagne gange afvist alt, og han er blevet støttet af familiemedlemmer, som har sagt, at nevøen døjer med psykiske problemer og har lavet falske anklager før i tiden.

Han risikerede op mod 50 års fængsel i Puerto Rico, hvis han blev fundet skyldig, men det kommer ikke til at ske. Nevøen bad torsdag om at få sagen trukket tilbage, og retten accepterede det og droppede derfor tilholdet. Det skriver flere medier - heriblandt TMZ og People.

Det glæder Ricky Martins advokater, som havde forventet lige præcis det udfald, siger de efterfølgende i en udtalelse sendt til en række medier.

'Det her var aldrig andet end et plaget individ, der kom med falske anklager uden den mindste substans. Vi er glade for, at vores klient fik retfærdighed, så han nu kan komme videre med sit liv og sin karriere,' lyder det fra advokaterne.

Ricky Martin selv var med i retten via Zoom.

Her fortalte han, at beskyldningerne havde gjort ondt på både ham og resten af familien, men at han håber, at nevøen nu kan få noget hjælp, så han kan starte på en frisk med et liv fyldt med kærlighed og sandhed, så han ikke skal såre andre.

Ricky Martin har siden 2017 været gift med svensk-syriske Jwan Yosef.