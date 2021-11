Kæmpede med depression

Justin Bieber har tidligere været meget ærlig omkring sine udfordringer depression og angst.

Og den verdensberømte sanger, der blev gift med Hailey Baldwin tilbage i 2018, indrømmer nu, at ægteskabet heller ikke altid har været lige let af netop den grund.

Det fortæller stjernen, da han og hustruen gæstede podcasten 'In Good Faith with Chelsea & Judah'.

- Jeg indså, at jeg var nødt at gennemgå en seriøs helingsproces for at kunne været i et sundt og seriøst forhold. For jeg havde så mange traumer og ar. Så jeg forpligtede mig selv til at arbejde på de ting og blive rask, fortæller 27-årige Justin Bieber og fortsætter:

- Heldigvis accepterede Hailey mig, for den jeg var. Selv da vi blev gift, var der stadig en masse skade og smerte, som jeg havde brug for at arbejde på. Men hun har set mit hjerte gennem det hele.

Parret, der er gået fra hinanden og fundet sammen igen flere gange, blevgift i 2018. Foto: Mario Anzuoni//Ritzau Scanpix

I starten af 2019 søgte den canadiske popstjerne behandling, hvor han samtidig fortalte åbent om den depression, som han tidligere har kæmpet med.

'Sådan en person er jeg ikke'

Lykkeligvis har der været masser af støtte at hente hos den 24-årige hustru, der i podcasten fortæller, at hun tog en beslutning om at støtte sin mand uanset hvad.

- Forestil dig at forlade nogen midt i den potentielt værste tid i deres liv. Sådan en person er jeg ikke. Så jeg ville holde ud, uanset hvad end resultatet måtte blive, lyder det fra Hailey Bieber.

