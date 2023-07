Kæmpede om enorm arv: Her er dommen

Aretha Franklin undlod at efterlade sig et officielt testamente før sin død som 76-årig i 2018.

Adskillige måneder efter soul-dronningens død blev der dog fundet to håndskrevne dokumenter i sangerindens hjem.

Det ene dokument dateret 2010 blev fundet i et aflåst skab, mens det andet fra 2014 blev fundet under en sofapude.

Dokumenterne indeholdt hver deres version af et 'testamente', hvilket efterfølgende har medført stor uenighed om, hvem, der skulle have retten til hendes enorme arv.

Ekstra Bladet kunne mandag fortælle, at retssagen om Aretha Franklins enorme arv var gået i gang.

Ifølge Celebrity Net Worth var sangerinden ved sin død god for 80 millioner dollars, svarende til 530 millioner kroner.

Nu skriver CNN, at der er fundet en afgørelse i sagen.

Efter en times votering kom juryen frem til, at dokumentet fra 2014 skulle være gældende som Aretha Franklins officielle testamente.

De to dokumenter

I dokumentet dateret 2010 stod der, at sangerindens hus i Bloomfield Hills i Michigan skulle deles ligeligt mellem sønnerne Ted og Kecalf, hvor sidstnævnte samtidig skulle blive tvunget til at tage business-undervisning. Derudover skulle de to sørge for et 'førsteklasses-hjem' til den tredje søn, Edward.

I dokumentet fra 2014 stod der, at huset udelukkende skulle gå sønnen til Kecalf. I modsætning til sine brødre har han dannet en stor familie med to døtre og to sønner - Arethas børnebørn.

Dermed har retten altså besluttet, at arven skulle gå til sønnen Kecalf Franklin.

Aretha Franklin og hendes søn Kecalf til sangerindens 72års fødselsdag i New York i 2014. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

Aretha Franklins karakteristiske underskrift

Kecalf Franklin, der nu har vundet retssagen om Aretha Franklins arv, vidnede mandag i retten. Her argumenterede han for, at dokumentet fra 2014 var gyldigt, da det var underskrevet med Aretha Franklins ifølge ham karakteristiske smiley'er.

Om det havde en indvirkning på juryens afgørelse, vides ikke.

Hun taler fra graven

Sønnen Edward håbede på, at dokumentet fra 2010 ville blive klassificeret som Aretha Franklins officielle testamente. Det skete dog ikke, da juryen vurderede dokumentet fra 2014 som værende gyldigt.

Edwards Advokat Craigh Smith sagde i forbindelse med analysen af dokumentet fra 2010, at man kunne se, at 'hun taler fra graven.'

Nægtede at skrive testamente

Aretha Franklins advokat gennem næsten tre årtier havde rådet sangerinden til at skrive et testamente.

'Vi insisterede på, at hun skulle skrive et testamente. Men hun var en meget privat person, og jeg tror ikke, at hun ønskede at dele den information med en anden person, såsom en advokat. Derfor tror jeg, at hun valgte at skrive det ned selv,' har sangerindes advokat Don Wilson ifølge CNN tidligere udtalt.

En af de største nogensinde

Hendes sidste optræden fandt sted i november 2017, hvor hun sang ved et velgørenhedsarrangement i New York, hvor overskuddet gik til sangeren Elton Johns aids-fond.

Aretha Franklin var den første kvinde, der blev optaget i The Rock and Roll Hall of Fame.

Hun har vundet 18 Grammy-statuetter og er med et pladesalg på over 75 millioner eksemplarer en af de bedst sælgende, kvindelige artister nogensinde, og så har hun haft hele 77 sange placeret på Billboards Hot 100-liste.

Magasinet Rolling Stone kårede hende i begyndelsen af dette årtusinde til historiens største sanger - lige foran Ray Charles og Elvis Presley.