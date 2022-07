Kæmper for stort vægttab: Nu skal hun under kniven

Alana Thompson har aldrig haft verdens sundeste livsstil, men nu skal der for alvor ske ændringer i livet hos den unge realitystjerne, der bedre er kendt som 'Honey Boo Boo'

16-årige Thompson skal derfor senere i år under kniven og have foretaget en fedmeoperation, hvor hun skal have opereret sin mavesæk mindre. Det bekræfter hendes manager, Gina Rodriguez, over for TMZ.

Operationen, som hendes kæreste, den fire år ældre Dralin Carswell, også skal gennemgå, finder sted, kort efter hun fylder 17 år i august, lyder det.

Hun vejer i øjeblikket 125 kilo, og hun drømmer om at komme ned på 68 kilo. Hun har kæmpet for at opnå en sundere livsstil i det seneste år, hvor hun har forsøgt forskellige kure og prøvet med motion, men hun har ikke opnået de resultater, hun ønskede.

Alana Thompsons mor, 'Mama June' Shannon, fik tidligere i år frataget forældremyndigheden over datteren, som nu har sin søster, Lauren 'Pumpkin' Efird, som værge. Og storesøsteren har godkendt den kommende operation, som hun støtter fuldt ud.

Kontroverser på stribe

Familien blev kendt i TLC-programmet 'Toddlers & Tiaras', hvor Thompson og familien var så populære, at de siden fik deres eget spinoffprogram, 'Here Comes Honey Boo Boo'.

Den blev droppet i 2014, da June Shannon fandt sammen med den dømte seksualforbryder Mark McDaniel. Hendes datter, Anna, fortalte offentligt, at hun var blevet misbrugt af ham.

Forholdet kunne TLC ikke acceptere, og derfor lagde de den ellers så populære realityserie i graven.

June Shannon, som efterfølgende har medvirket i en række tv-programmer - blandt andet 'Mama June: From Not to Hot', hvor man fulgte hendes kamp for vægttab, og 'Mama June: Road to Redemption', hvor man kunne følge hendes kamp for at blive stoffri.

I 2019 blev Mama June og hendes daværende kæreste, Geno Doak, anholdt for at være i besiddelse af stoffer, og efterfølgende indrømmede hun, at de tilsammen havde brugt 900.000 dollars på narko i løbet af et år.

De gik efterfølgende fra hinanden, og tidligere i år blev 42-årige June Shannon gift med den 34-årige automekaniker Justin Stroud.